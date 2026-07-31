Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Güreş Turnuvası Kocaeli'de başladı

Hasan Gemici- Gazanfer Bilge Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası, Kocaeli'de başladı.

Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde, Türkiye Güreş Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün işbirliğinde organize edilen turnuva, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenleniyor.

Serbest ve grekoromen stil müsabakalarının yapıldığı turnuvaya 24 ülkeden katılan 400'e yakın sporcu, 20 kategoride madalya mücadelesi veriyor.

"Turnuvada milli takım kadroları belirleniyor"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, AA muhabirine, ikincisini düzenledikleri turnuvaya dünyanın önemli sporcularının katıldığını söyledi.

Turnuvanın, Türkiye için seçme niteliğinde olduğunu ve sporcuların Dünya Güreş Şampiyonası'nda güreşebilmek için ter döktüğünü belirten Akgül, yabancı sporcularla yapılan müsabakalara bakılarak milli takım kadrolarının belirleneceğini kaydetti.

Akgül, turnuvanın geleneksel hale gelmesini dilediklerini ifade ederek "Hem Kocaeli'nin spor tarihine hem Türkiye tarihine kazandırdığımız bir turnuva olmasını istiyoruz. Bu yönde de emin adımlarla ilerliyoruz. Bu sene ikincisi olmasına rağmen katılım geçen seneye göre 3-4 kat arttı. Çok memnunuz. Katılan sporculara ödül de verilecek. Bu anlamda sporun ve sporcunun yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Turnuvanın Gazanfer Bilge ile Hasan Gemici adına düzenlenmesini anlamlı bulduğunu dile getiren Akgül, "Dünyada değilken o isimleri yaşatmak manevi anlamda ailelerine mutluluk veriyor. Tarihini bilen, kültürünü bilen genç nesillere de şampiyonlarımızın ismini hatırlatmış ve yaşatmış oluyoruz." dedi.

Akgül, sporcuların ne kadar çok maç yaparsa o kadar avantaj sağladıklarını vurgulayarak "Bir maç, bir aylık antrenmana bedel. Buraya gelen sporcular dünyanın en iyi sporcuları arasında. O yüzden çocuklarımıza bu fırsatı tanımak bizler için çok değerli." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA