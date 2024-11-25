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Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrılabilir

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Beşiktaş, Süper Lig'de Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. Bu sonuçla galibiyet özlemi 4 maça çıkan ve lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde kalan siyah-beyazlılarda, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verilmesi gündeme geldi.

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi ağırladı. Siyah-beyazlılar, evinde iyi başladığı mücadeleden 4-2'lik sonuçla mağlup ayrıldı.

LİDERİN 13 PUAN GERİSİNE DÜŞTÜLER

Kartal, 2 farklı öne geçtiği bu müsabakayı kaybederek taraftarlarını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Milli ara öncesi oynadığı 3 maçta Galatasaray ve Kasımpaşa'ya kaybedip RAMS Başakşehir'le berabere kalan Kara Kartal, üst üste 4. maçında da kayıp yaşayarak lider Galatasaray'ın tam 13 puan gerisine düştü.

YOLLAR AYRILABİLİR

Beşiktaş'ta takım ve yönetim kadar teknik direktör Giovanni van Bronckhorst da hedef tahtasında yer alıyor. Giovanni van Bronckhorst, Göztepe maçı sonunda eleştirilerin hedefi olurken Hollandalı teknik adamın takımın başından gönderilme ihtimali de gündemde.

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrılabilir
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıVeysel null:

5 diyordunuz? ;) Yazık yaaa en farklı skor da da GS nin gerisindeler kupa sayısında da GS nin gerisindeler en çok maç kazanmada da gerideler 129 galibiyet e karşı 117 galibiyet ti sanırım orada da GS yenmiş. GS her istatistikte yenmiş de yenmiş yenmiş de yenmiş yenmiş de yenmiş ;) Kazanamayacağın savaşlar a girmeyecen koçum pardon kuşum HAHAHAHAHAHAHA

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Bu adamın yapabileceği birşey yok. Yönetim doğru dürüst transfer yapmadı.

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Ülkede ekonomik sıkıntı var Futbold a yok... Yabancı futbolcu ve teknik adamlara çuvalla para gidiyor...!? Yazık

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Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıOrhan Demir:

GS´ye 5 attiginizda havalara ucuyordunuz, ne oldu simdi? Erken öttünüz kafaniz koparildi. Demek ki erkenden ucmayacaksin

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Haber YorumlarıCevap :

Tazminat yükleniyor...

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