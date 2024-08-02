Harun Erdenay, Türkiye Basketbol Federasyonu'na geri döndü

Aktif oyunculuk kariyerinin ardından A Milli Takım Menajerliği, Milli Takımlar Direktörlüğü, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Asbaşkanlığı, FIBA Yönetim Kurulu Üyeliği ve son olarak da Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Türk basketbolunun efsane isimlerinden Harun Erdenay, yeniden TBF ailesine katıldı.

Harun Erdenay, ekim ayında yapılması planlanan TBF Seçimli Genel Kurulu'nda mevcut başkan Hidayet Türkoğlu'nun yeniden seçilmesi halinde "başkanvekili" olarak TBF Yönetim Kurulu'nda yer alacak.

Hidayet Türkoğlu: "Türk Basketbolu yeni bir döneme giriyor"

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Öncelikle, Türk basketbolu için çok önemli ve değerli bir isim olan Harun Erdenay'a bizleri kırmadığı ve aramıza katıldığı için teşekkür ediyorum. Türk Basketbolu yeni bir döneme giriyor. Basketbol Gelişim Merkezi'nin yapımının tamamlanmasıyla, hızlı bir yükseliş dönemi yaşamayı, basketbolumuzu yeniden Avrupa'nın hatta dünyanın en iyileri arasına sokmayı hedefliyoruz. Bu süreçte, basketbol camiasındaki saygın kişiliği ve tecrübesiyle çok büyük katkılarının olacağına inandığımız için kendisine 'yanımızda ol' çağrısı yaptık, planlarımızı anlattık. Bizi kırmayarak aramıza katıldığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Harun Erdenay ise Başkan Hidayet Türkoğlu ile hem oyunculuğunun hem yöneticiliğinin ilk yıllarında birlikte görev yaptığını belirterek, "Türk basketboluna sportif ve idari gelişiminin yanı sıra muhteşem bir tesis kazandırdığı için öncelikle kendisine ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Bu tesisin çok büyük bir açığı kapatacağına ve basketbolumuza ivme kazandıracağına yürekten inanıyorum. Benden de yeni dönemde yanında olmamı istedi ve yapabileceklerimizi düşündüğümüzde bu birliktelik kaçınılmaz oldu. Kendisine bu samimi daveti için teşekkür ediyorum. Türk basketbolunu hak ettiği yerlere taşımak için bugünden itibaren büyük bir istekle yanında olacağımı kıymetli spor camiasına duyuruyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL