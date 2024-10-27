Üye Girişi
Haberler

Harun Algül, Avrupa Halter Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Harun Algül, Avrupa Halter Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya'da süren Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Harun Algül, erkekler 55 kiloda koparmada 106 kiloyu kaldırarak altın madalya elde etti. Türk milli takımı, şampiyonada toplamda 17 madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda Harun Algül, koparmada 106 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.

Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun akşam seansında 23 yaş altı erkekler 55 kiloda Harun Algül, podyuma çıktı.

Milli halterci, koparmada 106 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı. Silkmede 122 ve 123 kiloluk kaldırış denemelerinde başarılı olamayan Harun, şampiyonayı tek madalya ile kapattı.

Şampiyonada milli sporcuların madalya sayısı 7 altın, 5 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 17'ye ulaştı.

Organizasyona 23 yaş altı kadınlar 55 kilo mücadeleleriyle devam edilecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

Avrupa Şampiyonası Polonya Dünya Spor

6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı

6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törende önemli bir kişi eksik

 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı

CHP lideri gibi DEM Parti de aynı çağrıyı yaptı! Gözler şimdi Erdoğan'ın vereceği yanıtta

 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun

5 büyüklüğünde depremle sarsılan Adana'ya Naci Görür'den korkutan uyarı
KKTC'de bebeklere su yerine saf alkol içirdiler: 1 bebek öldü

Bebeklere su yerine saf alkol içirdiler: 1 bebek öldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
POWER RANGERS filmi konusu nedir? Power Rangers oyuncuları kim? İstanbul'da doğan ve İstanbul'da ölen ilk Osmanlı padişahı kimdir? Susam Sokağı karakterlerinden Büdü'nün en sevdiği sayı 6'yken Edi'nin en sevdiği sayı kaçtır? 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en çok gol atan, en çok galibiyet alan ve en çok puan toplayan futbol takımı hangisidir? Tolstoy'un Anna Karenina adlı eseri hangi ifadeyle başlar? INTER- JUVENTUS maçından kareler! Inter- Juventus maçı kaç kaç bitti? Kenan Yıldız gol attı mı? Maç özeti! Fenerbahçe- Bodrumspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe- Bodrumspor maç özeti! Hangi ikisi köpekgillerdendir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu! ADANA'DA DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü ne? Kendisine bir şey uzatıldığında ''Onu buradan alabilmem için Dhalsim olmam lazım'' diyen biri hangi video oyun serisine gönderme yapmış olur? 28 Ekim Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.