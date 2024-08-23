Harput FK, yeni sezon öncesi 2 transferini daha açıkladı
TFF 3. Ligde yeni sezon öncesi isim değişikliğine giderek 23 Elazığ FK yerine Harput FK ismiyle mücadele edecek olan Harput FK, forvet Musa Bulut ve Koray Ege Sağım'la anlaşma sağladı.
Harput FK, TFF 3. Ligde yeni sezon öncesi 2 transferini daha açıkladı.
TFF 3. Ligde yeni sezon öncesi isim değişikliğine giderek 23 Elazığ FK yerine Harput FK ismiyle mücadele edecek olan 2 transferi daha bitirdi. Elazığ ekibi son olarak Kelkit Hürriyetspor forması giyen forvet Musa Bulut ve Çorluspor forması giyen forvet Koray Ege Sağım'la anlaşma sağladı. - ELAZIĞ