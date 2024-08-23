Harput FK, yeni sezon öncesi 2 transferini daha açıkladı

Harput FK, TFF 3. Ligde yeni sezon öncesi 2 transferini daha açıkladı.

TFF 3. Ligde yeni sezon öncesi isim değişikliğine giderek 23 Elazığ FK yerine Harput FK ismiyle mücadele edecek olan 2 transferi daha bitirdi. Elazığ ekibi son olarak Kelkit Hürriyetspor forması giyen forvet Musa Bulut ve Çorluspor forması giyen forvet Koray Ege Sağım'la anlaşma sağladı. - ELAZIĞ