Hareketsiz Yaşam Gençlerin Sağlığını Tehdit Ediyor

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Erzurum İl Başkanı Gürkan Sönmez, hareketsiz yaşamın gençler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, bu konuda önemli uyarılarda bulundu.

Sönmez, çağımızın en büyük hastalıklarından birinin hareketsizlik olduğunu vurgulayarak, "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlar özellikle de gençler fiziksel aktivitelerden uzaklaşıyor. Sürekli oturarak geçirilen uzun saatler, hem bedensel hem de ruhsal sağlık açısından ciddi tehlikeler oluşturuyor" dedi.

Gürkan Sönmez, gençlerde giderek artan cep telefonu ve sosyal medya bağımlılığının hareketsiz yaşamı daha da derinleştirdiğini belirterek şunları söyledi; "Cep telefonları gençler arasında adeta bir bağımlılığa dönüşmüş durumda. Saatlerce ekran başında vakit geçirmek, gençlerin hem spor alışkanlıklarını hem de sosyal ilişkilerini zayıflatıyor. Bu durum, obezite, kalp-damar hastalıkları, duruş bozuklukları ve psikolojik sorunlara zemin hazırlıyor."

Sönmez, gençlere yönelik çağrısında düzenli sporun yaşam kalitesini artırdığını, disiplin ve özgüven kazandırdığını belirtti. Sönmez, "Gençlerimizi spora, doğayla iç içe olmaya, aktif bir yaşam tarzı benimsemeye davet ediyoruz. Sağlıklı bir gelecek, hareket eden bir gençlikle mümkündür. Bizim gençlerimiz Dünyanın iyi gençliğidir ve bizler için çok kıymetlidir" diye konuştu. - ERZURUM