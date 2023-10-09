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Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları sona erdi

Asya Olimpiyat Konseyi (OCA) Başkan Vekili Raja Randhir Singh, Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları'nın sona erdiğini duyurdu. Singh, Hangzhou Olimpik Spor Merkezi Stadyumu'nda yapılan kapanış töreninde yaptığı konuşmada Hangzhou'yu övgüler yağdırarak oyunları büyük bir başarı olarak nitelendirdi.