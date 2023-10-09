Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları sona erdi
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Asya Olimpiyat Konseyi (OCA) Başkan Vekili Raja Randhir Singh, Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları'nın sona erdiğini duyurdu. Singh, Hangzhou Olimpik Spor Merkezi Stadyumu'nda yapılan kapanış töreninde yaptığı konuşmada Hangzhou'yu övgüler yağdırarak oyunları büyük bir başarı olarak nitelendirdi.
HANGZHOU, 9 Ekim (Xinhua) -- Asya Olimpiyat Konseyi (OCA) Başkan Vekili Raja Randhir Singh, Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları'nın sona erdiğini duyurdu.
Singh, Hangzhou Olimpik Spor Merkezi Stadyumu'nda Pazar günkü kapanış töreninde yaptığı konuşmada Hangzhou'yu "mükemmel ev sahipliğinden" ötürü överken, oyunları "eşi benzeri görülmemiş bir başarı" olarak nitelendirdi.
Singh, "Sporun ve Asya Oyunları'nın gücü hayatta hepimizi birleştiren bir unsur" ifadelerini kullandı.
Hangzhou Oyunları, 1990'da Beijing'de ve 2010'da Guangzhou'da düzenlenen oyunlardan sonra Çin'de düzenlenen üçüncü Asya Oyunları olma özelliğini taşıyor.