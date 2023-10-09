Hangzhou Asya Oyunları'nın Ateşi Söndürüldü

Hangzhou Olimpik Spor Merkezi Stadyumu'nda 23 Eylül'den bu yana yanmakta olan Hangzhou Asya Oyunları ateşi, kapanış töreninde söndürüldü. Çin'de düzenlenen üçüncü Asya oyunları olan Hangzhou Oyunları, 45 ülke ve bölgeden yaklaşık 12.000 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Hangzhou Olimpik Spor Merkezi Stadyumu'nda 19. Asya Oyunları ateşinin yandığı platform görülüyor, 8 Ekim 2023. (Fotoğraf: Han Chuanhao/Xinhua)

HANGZHOU, 9 Ekim (Xinhua) -- Hangzhou Olimpik Spor Merkezi Stadyumu'nda 23 Eylül'den bu yana yanmakta olan Hangzhou Asya Oyunları ateşi, Pazar akşamı düzenlenen kapanış töreninde söndürüldü.

Dijital meşale taşıyıcısı, tıpkı açılış töreninde olduğu gibi seyircileri selamlayarak stadyuma girdi.

Kazandaki ateşin söndürülmesinin ardından dijital meşale taşıyıcısı, oyunlardaki harika anıları bir kez daha hatırlatarak stadyumdan çıktı. Daha sonra ise yıldız ışığına dönüşerek gece gökyüzünü aydınlattı.

Çin'de düzenlenen üçüncü Asya oyunları olan Hangzhou Oyunları, 45 ülke ve bölgeden yaklaşık 12.000 sporcunun katılımıyla 40 spor dalı ve 61 disiplinde 481 etkinliğe sahne oldu.

Çin 201 altın, 111 gümüş ve 71 bronz madalya kazanarak madalya sıralamasında art arda 11. kez zirveye yerleşirken, daha önce Guangzhou 2010'da kazandığı 199 altın madalyadan oluşan kendi rekorunu da kırdı.