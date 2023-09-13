Çin'in tarihi kenti Hangzhou, 19. Asya Oyunları'na ev sahipliği yapacak. Kent, Çin tarihine tanıklık eden ve birçok kültürel mirasa ev sahipliği yapan önemli bir yerdir.

Bundan yaklaşık 5.000 yıl önce Çin'in Qiantang Nehri'nin kıyılarında Liangzhu kültürü ortaya çıktı. Takip eden bin yıllık dönemde bu bölge köklü dönüşümlerden geçerek nihayetinde ünlü tarihi kent Hangzhou halini aldı. Şimdi bu kent, 19. Asya Oyunları'na ev sahipliği yapacak.

Çin tarihine tanıklık eden Hangzhou, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesinden beş unsurun yanı sıra 48 ulusal, 198 bölgesel ve 428 yerel somut olmayan kültürel miras unsuruyla ön plana çıkıyor. Bu kültürel hazineler hep birlikte, incelik, uyum, kapsayıcılık ve dışa açıklık özellikleriyle bilinen kentin ruhunu simgeliyor.

Bu ay sonunda kenti süsleyecek 19. Asya Oyunları, sadece heyecan dolu bir spor etkinliği olmakla kalmayacak, aynı zamanda büyük bir kültürel etkileşim fırsatı sunarak sizinle aramızdaki bağları güçlendirecek. (Xinhua)