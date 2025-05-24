Hande Baladın takımından resmen ayrıldı

Hande Baladın takımından resmen ayrıldı
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Hande Baladın takımından resmen ayrıldı
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Eczacıbaşı Voleybol Kulübü, milli voleybolcu Hande Baladın'ın takımdan ayrıldığını resmi olarak açıkladı.

Eczacıbaşı Kulübü, milli voleybolcu Hande Baladın'ın takımdan ayrıldığını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Hande Baladın için duygusal bir veda mesajı yayımlayan Eczacıbaşı, "Henüz bir çocukken ailemize katılan, yıllar boyunca tutkusuyla büyüyüp kulübümüze emek veren Hande'ye, birlikte geçirdiğimiz yıllar, paylaştığımız anlar ve kulübümüze kattığı değer için yürekten teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hande Baladın takımından resmen ayrıldı

HANDE BALADIN KİMDİR?

Hande Baladın, voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı'nın altyapısında yetişti ve kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı. 2014 yılından beri smaçör olarak görev yapan Baladın, 2014-2015 sezonunu Sarıyer Belediyespor'da kiralık olarak geçirdi. Hande Baladın, 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'nda A Takım'a yükseldi. 2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray'da kiralık olarak oynayan başarılı voleybolcu, 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü.

Baladın, 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ve 2023 Voleybol Dünya Kupası şampiyonu olan Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı kadrolarında yer almıştı.

Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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