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Hande Baladın Fenerbahçe ile anlaştı

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Fenerbahçe Medicana, 2025/26 sezonu için Eczacıbaşı Dynavit'in yıldız smaçörü Hande Baladın ile anlaşma sağladı. Sarı lacivertlilerin ayrıca Polonyalı yıldız Agnieszka Korneluk ile de anlaştığı belirtildi. Ayrıca, VakıfBank'ın kaptanı Zehra Güneş'in de Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia ediliyor.

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'in yıldız oyuncusu Hande Baladın'ı kadrosuna kattı.

2 TRANSFER BİRDEN

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Medicana, 2025/26 sezonu için Hande Baladın ve Agnieszka Korneluk ile anlaşmaya vardı. Transferin resmileşmesi sonrasında Hande Baladın 2010'da altyapısından girdiği Eczacıbaşı'ndan tam 15 yıl sonra ayrılacak.

ZEHRA GÜNEŞ DE ADAYLAR ARASINDA

Eylül ayında VakıfBank'ta kaptanlığa getirilen milli voleybolcu Zehra Güneş için de flaş bir iddia gündeme geldi. Tecrübeli milli oyuncunun da Fenerbahçe'ye transferine yeşil ışık yaktığı iddia edildi.

Hande Baladın Fenerbahçe ile anlaştı
Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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