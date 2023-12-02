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Hamit Altıntop, EURO 2024 kura çekimine heyecanlı

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A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, EURO 2024 kura çekimine kısa bir süre kala heyecanlı olduğunu ve güzel bir hikayeye başlamayı umduklarını söyledi.

A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) kura çekimine kısa bir süre kala heyecanlı olduğunu ve güzel bir hikayeye başlamayı umduklarını söyledi.

Hamit Altıntop, Almanya'nın Hamburg şehrindeki Elbphilharmonie Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek EURO 2024 grup kura çekimi öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Altıntop, kura çekimi için heyecanlı olduğunu belirterek, "Bir heyecan var, hangi ülkelere karşı oynayacağız, hangi şehirlerde oynayacağız. Bunun da bir önemi var. Heyecanla bekliyoruz. Güzel bir hikayemiz var, umarım sonu da güzel olur. Favorilerimiz var mı, aslında evet, bir Fransa veya İngiltere olmasına gerek yok. Diğer taraftan kendi oyunumuza bakmamız gerek, kendi performansımıza odaklanmamız önemli. Üstüne koya koya ilerlemek istiyoruz. Bu iyi, olumlu havayı korumamız ana hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Hamit Altıntop, "Kurada gönlünüzden geçen bir takım var mı?" sorusuna, "Gönlümde geçen bir takım aslında yok. Her maç artık çok zor. Sonuçta finallere kalan takımların hepsinin iyi bir seviyede olduklarının, öz güvenli bir duruşları olduğunun farkındayız. Bu güzel havayı, ortamı, umarım iyi hazırlanarak devam ettirebiliriz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Spor

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