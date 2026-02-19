Haberler

Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

Halkbank Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki son maçında Belçika ekibi Knack Roeselare'ye 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Halkbank Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 6. ve son maçında deplasmanda Belçika ekibi Knack Roeselare'ye 3-1 yenildi.

Roeselare kentindeki REO Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-23 alan Halkbank, ikinci seti ise 25-21, üçüncü seti de 25-20 kaybetti.

Halkbank Voleybol Takımı, dördüncü seti de 25-19 kaybederken, Knack Roeselare karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Sahasındaki maçta da Knack Roeselare'ye 3-2 yenilen Halkbank, bu sonuçla organizasyona veda etti.

