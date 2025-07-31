Halkbank, Tecrübeli Pasör Ulaş Kıyak'ı Transfer Etti
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında pasör Ulaş Kıyak ile anlaşma sağladı. Ulaş Kıyak, geçmişte Halkbank formasıyla önemli başarılar elde etmişti.
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, pasör Ulaş Kıyak'ı transfer etti.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında tecrübeli pasör Ulaş Kıyak ile anlaşma sağlandığı ifade edildi.
Ulaş Kıyak'ın Halkbank forması giydiği 2014-2016 yıllarında lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadığı hatırlatılarak, "Ulaş Kıyak, yeni sezonda tekrar mavi-beyaz renkler için mücadele edecek. Ulaş Kıyak'a yeniden Halkbank ailesine 'hoş geldin' diyor, başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini diliyoruz." denildi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor