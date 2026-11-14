Halkbank, Sultanbeyli Belediyespor'u 3-0 yenerek ligde 6'da 6 yaptı

Halkbank, Sultanbeyli Belediyespor'u 3-0 yenerek ligde 6'da 6 yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında Halkbank, konuk ettiği Sultanbeyli Belediyespor'u 25-23, 25-20 ve 25-17'lik setlerle 3-0 yendi. Halkbank ligde 6'da 6 yaparken, Sultanbeyli Belediyespor 6 maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Erkan Sarı, Umut Maden
Halkbank : Halit Kurtuluş, Murat Yenipazar, Deroo, Ahmet Samet Baltacı, Fuentes, Bardarov (Volkan Döne, Ertuğrul Gazi Metin, Berat Batın Mergen, Yiğit Hamza Aslan, Ömercan Burak Karahan)
Sultanbeyli Belediyespor: Yılmaz Üner, Emin Gök, Dirlic, Abdullah Çam, Çağatay Durmaz, Corre (Caner Ergül, Emre Berat Fırat, Burhan Zorluer, Yunus Emre Erşahin, Sercan Yüksel Bıdak, Mustafa Çervatoglu)
Setler: 25-23, 25-20, 25-17
Süre: 77 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında Halkbank, konuk ettiği Sultanbeyli Belediyespor'u 3-0 yendi.
Ligde Halkbank 6'da 6 yaparken, Sultanbeyli Belediyespor 6 maçından da mağlubiyetle ayrıldı.