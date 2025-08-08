Halkbank, Marek Sotola ile Sözleşme Uzattı

Voleybolda Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, iç transferde pasör çaprazı Marek Sotola ile sözleşme uzattı.

Halkbank Kulübünün açıklamasına göre 25 yaşındaki Çekyalı oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Sotola, geçen sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde dörtlü final oynayan Halkbank'ın bu başarısında önemli rol oynamıştı.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
