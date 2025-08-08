Halkbank, Marek Sotola ile Sözleşme Uzattı
Voleybolda Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, 25 yaşındaki Çekyalı pasör çaprazı Marek Sotola ile 1 yıllık sözleşme uzattı. Sotola, geçen sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde takımının dörtlü finale kalmasında önemli bir rol oynamıştı.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor