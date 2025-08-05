Halkbank, Libero Umut Özdemir ile Anlaşma Sağladı
Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank, libero Umut Özdemir'i 2025-2026 sezonunda kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Umut'a hoş geldin denildi ve başarılar dilendi.
Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank, libero Umut Özdemir'i renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Libero Umut Özdemir, 2025-2026 sezonunda Halkbank formasıyla sahada olacak. Yeni sezon öncesi kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.
28 yaşındaki Umut Özdemir, son olarak Bursa Büyükşehir Belediyespor'da forma giymişti.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor