Halkbank, Kanadalı Smaçör Brodie Hofer'i Transfer Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Voleybol Efeler Ligi ekibi Halkbank, Kanadalı smaçör Brodie Hofer ile anlaşmaya vardı. Hofer, yeni sezonda mavi-beyaz formasıyla mücadele edecek.

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank, Kanadalı smaçör Brodie Hofer'i renklerine bağladı.

Kulübün açıklamasında, "Yeni sezonda mavi-beyaz formamız altında mücadele edecek olan Brodie Hofer'e Halkbank ailesine hoş geldin diyor; sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmesini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Voleybola Kanada'da Trinity Western University takımında başlayan 1999 doğumlu, 199 cm boyundaki Hofer, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ülkesinin formasını giydi.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı

İstanbul'da son durum ne? İşte AK Parti'nin elindeki anket sonucu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli Takım'ın yıldızı imzayı attı! İşte Cenk Özkaçar'ın yeni takımı

Milli Takım'ın yıldızı imzayı attı! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.