Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon 22. hafta maçlarıyla sona erdi. Fenerbahçe Opet, 20'de 20 galibiyetle namağlup birinci oldu. Play-off'a kalan takımlar ve eşleşmeler belirlendi.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, 22. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan iki maçın ardından Fenerbahçe Opet, normal sezonu 20'de 20 yaparak namağlup ilk sırada tamamladı. Melikgazi Kayseri Basketbol ise play-off'a kalan 8. ve son takım oldu.

Süper Lig'de Edremit Belediyesi Gürespor sezon başlamadan, Kocaeli Kadın Basketbol da 8. haftada çekildiği için küme düşen başka takım olmayacak.

Ligi ilk 8 sırada tamamlayan Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut, ÇİMSA ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA, BOTAŞ, Nesibe Aydın ve Melikgazi Kayseri Basketbol, play-off'ta mücadele edecek.

İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı play-off çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:

Fenerbahçe Opet-Melikgazi Kayseri Basketbol

Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın

Emlak Konut-BOTAŞ

ÇİMSA ÇBK Mersin-Beşiktaş BOA

22. hafta sonuçları

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Emlak Konut-OGM Ormanspor: 109-59

Dardanel Çanakkale Belediyespor-Beşiktaş BOA: 61-107

BOTAŞ-Galatasaray Çağdaş Faktoring: 53-75

Fenerbahçe Opet-Nesibe Aydın: 108-78

Puan durumu

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son hafta maçlarının ardından puan durumu şöyle oluştu:

SIRATAKIMOGMAYPUAN
1.FENERBAHÇE OPET202001778126140
2.GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG201731482118337
3.EMLAK KONUT201461495129034
4.ÇİMSA ÇBK MERSİN201461578134334
5.BEŞİKTAŞ BOA201191485144631
6.BOTAŞ201191532144831
7.NESİBE AYDIN201191514147831
8.MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL206141328150226
9.OGM ORMANSPOR204161211151324
10.DARDANEL ÇANAKKALE BELEDİYESPOR202181217175622
11.KOCAELİ KADIN BASKETBOL2002004000
