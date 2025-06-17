Halkbank, İki Oyuncusuyla Yollarını Ayırdı
Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank, libero Deniz İvgen ve pasör Hüseyin Batuhan Duman ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, oyunculara katkılarından dolayı teşekkür etti.
Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank, libero Deniz İvgen ve pasör Hüseyin Batuhan Duman ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada "2024-2025 sezonunun sona ermesiyle Deniz İvgen ve Hüseyin Batuhan Duman ile yollarımızı ayırıyoruz. Deniz ve Batuhan'a kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor