Halkbank, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasından ertelenen maçta Halkbank, evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu
Halkbank : Perrin, Yunus Emre Tayaz, Serhat Coşkun, İzzet Ünver, Mert Matic, Aslan Ekşi (Deniz İvgen, Ma'a, Lagumdzija, Nimir)
Hatay Büyükşehir Belediyespor : Berkün Üstündağ, Kovac, Cüneyt Dağcı, Barbast, İsmail Koçak, Turgut Lelik (Fatih Yörümez, Yusuf Eken, İsmail Koçak, Yiğit Hamza Aslan)
Setler: 25-22, 23-25, 23-25, 25-14, 15-12
Süre: 126 dakika (25, 29, 33, 20, 19)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasından ertelenen maçta Halkbank, evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.