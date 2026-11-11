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Halkbank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yenerek Kupa Voley'de yarı finale yükseldi

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Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Halkbank, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi. Başkent takımı bu sonuçla yarı finale yükselirken karar setinin sonlarında yaşanan gerginlik sonrası iki oyuncuya sarı-kırmızı kart gösterildi.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Eser Türkoğlu

Halkbank : Kaziyski, Halit Kurtuluş, Ferreira, Bardarov, Ahmet Samet Baltacı, Murat Yenipazar (Volkan Döne, Umut Özdemir, Deroo, Ömercan Burak Karahan, Ertuğrul Gazi Metin)

Fenerbahçe Medicana: Anderson, Bedirhan Bülbül, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Barthelemy, Kreling (Caner Dengin, Burutay Subaşı, Adis Lagumdzija, Muhammed Kaya, Mert Cuci, Mert Matic)

Setler: 26-24, 23-25, 26-28, 25-23, 15-9

Süre: 156 dakika

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabında Halkbank, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi. Bu sonuçla Başkent takımı, kupada yarı finale yükseldi.

Karar setinin sonlarında iki takım arasında gerginlik yaşandı. Tartışma sonrası maçın hakemi Halkbank oyuncusu Halit Kurtuluş ile Fenerbahçe Medicana oyuncusu Bedirhan Bülbül'e sarı-kırmızı kart gösterdi.

Kaynak: AA
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