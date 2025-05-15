Halkbank Erkek Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Finali için Hazırlanıyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, yarın İtalyan kulübü Sir Sicoma Monini Perugia ile karşılaşacağı CEV Şampiyonlar Ligi yarı final maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Başantrenör Radostin Stoychev'in yönetimindeki antrenman, karşılaşmanın oynanacağı Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da yapıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanın devamında sporcular; servis, manşet, smaç, sıçrama ve blok üzerine çalıştı. Savunma, dublaj ve geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam eden antrenman, oynanan maçla tamamlandı.

Halkbank, yarın TSİ 12.00'de gerçekleştireceği son antrenmanın ardından maç saatini (TSİ 21.00) beklemeye başlayacak.