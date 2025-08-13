Halkbank Erkek Voleybol Takımı Bolu Kampına Başladı

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Bolu Kampına Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdüren Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Bolu kampının ilk gününde ağırlık antrenmanı yaptı. Takım, fiziksel dayanıklılığı artırmak için çeşitli antrenmanlar gerçekleştirecek.

2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdüren Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Bolu kampının ilk gününü ağırlık antrenmanıyla tamamladı.

Sabah saatlerinde Bolu'ya ulaşarak kamp yapacağı otele yerleşen Halkbank, akşam saatlerinde sezonun ilk çalışmasına çıktı. Fiziksel dayanıklılığı artırmak ve kuvvet seviyesini yükseltmek amacıyla salonda gerçekleştirilen antrenman, kuvvet istasyonları ve bireysel programlar eşliğinde tamamlandı.

Bolu kampı boyunca hem fiziksel hem de teknik çalışmalarını sürdürecek olan Ankara ekibi, yeni sezona güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak sözler

CHP'de Çerçioğlu krizi! Özel'in sözleri Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.