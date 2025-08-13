Halkbank Erkek Voleybol Takımı Bolu Kampına Başladı

2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdüren Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Bolu kampının ilk gününü ağırlık antrenmanıyla tamamladı.

Sabah saatlerinde Bolu'ya ulaşarak kamp yapacağı otele yerleşen Halkbank, akşam saatlerinde sezonun ilk çalışmasına çıktı. Fiziksel dayanıklılığı artırmak ve kuvvet seviyesini yükseltmek amacıyla salonda gerçekleştirilen antrenman, kuvvet istasyonları ve bireysel programlar eşliğinde tamamlandı.

Bolu kampı boyunca hem fiziksel hem de teknik çalışmalarını sürdürecek olan Ankara ekibi, yeni sezona güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. - İSTANBUL