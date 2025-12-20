Haberler

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Güncelleme:
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde Halkbank Erkek Voleybol takımı, 12. haftada deplasmanda Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Setler 14-25, 16-25 ve 15-25 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Cizre 100. Yıl

Hakemler: Recep Karakoç, Sefa Macun

Rams Global Cizre Belediyespor: Emre Çevik, Bilal Can Kurtuluş, Hernandez, Ege Can Avcıl, İbrahim Emet, Yılmaz Rohat Atik (Ozan Ataseven, Burak Ebren)

Halkbank : Ahmet Samet Baltacı, Ömercan Burak Karahan, Brodie, Sotola, Yunus Emre Tayaz, Yigit Hamza Aslan, (Umut Özdemir, Tuna Uzunkol, Berk Dilmenler, Ulaş Kıyak, Sliwka)

Setler: 14-25, 16-25, 15-25

Süre: 67 dakika (21, 25, 21)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 12. haftasında Halkbank Erkek Voleybol takımı, deplasmanda Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Spor
