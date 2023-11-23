Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetle başladı
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Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Gas Sales Daiko'yu 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
SALON: Palabanca
HAKEMLER: Sinisa Ovuka, Vasileios Vasileiadis
GAS SALES DAIKO: Hoffer (L), Recine, Gironi, Brizard, Santos, Leal Hidalgo, Scanferla (L), Simon Aties, Andringa, Caneschi
HALKBANK: Aslan Ekşi, Perrin, Deniz İvgen (L), Mert Matic, Lagumdzija, Volkan Döne (L), Ngapeth, Ma'a, Abdel- Aziz, Doğukan Ulu
SETLER: 19-25, 18-25, 25-19, 21-25
SÜRE: 113 dakika (31', 25', 31', 26')
Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Gas Sales Daiko'yu 19-25, 18-25, 25-19 ve 21-25 setler sonucu 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor