Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

Güncelleme:
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 3. maçında Halkbank, Belçika temsilcisi Knack'e 3-2 mağlup oldu. Halkbank, ligdeki ikinci mağlubiyetini alırken Knack, ilk galibiyetini elde etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Gyula Tillmann (Macaristan), Agnieszka Michlic (Polonya)

Halkbank : Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Sotola, Leal, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Sokolov, Sliwka, Hofer, Arda Bostan)

Knack: Coolman, Espeland, Dermaux, Van Elsen, Siksna, D'Hulst (Deroey, Van Hoyweghen, Desmet, Angillis)

Setler: 18-25, 25-21, 26-24, 15-25, 12-15

Süre: 130 dakika (27, 31, 29, 27, 16)

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 3. maçında Halkbank, sahasında Belçika temsilcisi Knack'e 3-2 mağlup oldu.

Başkent ekibi, ligdeki ikinci mağlubiyetini alırken Knack, ilk galibiyetini elde etti.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
