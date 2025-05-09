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Halkbank Ankara, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finaline Hazırlanıyor

Halkbank Ankara, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finaline Hazırlanıyor
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Halkbank Ankara, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi dörtlü finaline katılmaya hak kazandı. Başantrenör Radostin Stoytchev, dörtlü finale hazır olduklarını ve hiçbir takımdan korkmadıklarını açıkladı. Müsabakalar 16-18 Mayıs tarihlerinde Polonya'nın Lodz kentinde gerçekleştirilecek.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi dörtlü finaline katılmaya hak kazanan Halkbank Ankara'da Başantrenör Radostin Stoytchev, "Dörtlü finalde potansiyelimizi göstereceğiz. Ne olursa olsun dörtlü finale savaşmaya hazır gidiyoruz, hiçbir takımdan korkmayacağız" dedi.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi dörtlü finaline katılmaya hak kazanan Halkbank Ankara, 16-18 Mayıs tarihlerinde Polonya'nın Lodz kentinde müsabakalarını gerçekleştirecek. Türkiye'yi bu organizasyonda ikinci kez temsil etme hakkı kazanan Halkbank Ankara'da Başantrenör Radostin Stoytchev, takım kaptanları Micah Ma'a ve Volkan Döne ile genç oyuncular Tuna Uzunkol ile Yiğit Hamza Aslan'ın katıldığı bir basın toplantısı düzenledi.

Radostin Stoytchev: "9. seferim olacak ama her zaman ilk seferki gibi heyecanlanıyorum"

Toplantıda açılış konuşmasını geçekleştiren Halkbank Ankara Başantrenörü Radostin Stoytchev, "Benim için 9. defa Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak olmak büyük bir gurur. 9. seferim olacak ama her zaman ilk seferki gibi heyecanlanıyorum" diye konuştu.

"Dörtlü finale savaşmaya hazır gidiyoruz, hiçbir takımdan korkmayacağız"

Takıma geleli 3 haftadan az olduğunu dile getiren Radostin Stoytchev, "Potansiyeli yüksek olan bir takıma sahibiz. Ancak geldiğimde maalesef 5 oyuncumuz sakattı. Bu yüzden antrenmanlarda bize katılamadılar. Bu yüzden eksik bir şekilde hazırlanmamız gerekti. Dörtlü finalde potansiyelimizi göstereceğiz. Ne olursa olsun dörtlü finale savaşmaya hazır gidiyoruz, hiçbir takımdan korkmayacağız" açıklamasında bulundu.

"Her oyuncum yüksek motivasyona sahip"

Şampiyonlar Ligi'nin farklı bir seviye olduğuna değinen Stoytchev, dörtlü finale yüksek bir motivasyonla gittiklerini belirterek, "Dörtlü finali kazanmak için her oyuncum yüksek motivasyona sahip çünkü bir tane Şampiyonlar Ligi finali kaybettiler. Ama sporda son sayıya kadar her şey mümkün. Yüksek seviyede tecrübeli oyunculara sahip bir takımız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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