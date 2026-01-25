Haberler

Efeler Ligi: Halkbank: 3 Altekma: 0

Efeler Ligi: Halkbank: 3 Altekma: 0
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Efeler Ligi'nin 16. haftasında Halkbank, sahasında Altekma'yı setlerde 25-23, 25-20 ve 25-21'lik skorlarla mağlup etti. Maç TVF Ziraat Bankkart salonunda oynandı.

Efeler Ligi'nin 16. haftasında Halkbank, sahasında Altekma'yı 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ali Sarıkuzu, Eser Türkoğlu

Halkbank: Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Marek Sotola, Yoandy Leal Hidalgo, Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Yunus Emre Tayaz, Tsvetan Sokolov, Arda Bostan, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer

Altekma: Bertuğ Öndeş, Maksim Buculjevi, Jordan Matthew Ewert, Gülhan Emir Pınar,

İbrahim Alexis Lawani, Cafer Kirkit, Arda Kara (L), Hüseyin Şahin (L), Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kurşav, Kenan Sarp Derince, Dünya Kandemir, Niyazi Ulaş Dökümacı, Baha Akcagöz

Setler: 25-23, 25-20, 25-21

Süre: 1 saat - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin vurduğu ilimizde korkutan sarsıntı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler

Ustaya büyük vefasızlık! Biz utandık onlar utanmadı
Nereden nereye! Bir zamanların gözdesi Moses'in yeni takımı şaşırttı

Bir zamanların gözdesiydi, yeni takımı şaşırttı
Dev yanardağı durmuyor: 6 saat boyunca lav püskürttü

6 saat durmadı! Dev yanardağ yeniden harekete geçti
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi

Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler

Ustaya büyük vefasızlık! Biz utandık onlar utanmadı
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu