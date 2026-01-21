Haberler

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Feyenoord ile Sturm Graz arasındaki UEFA Avrupa Ligi mücadelesini yönetecek. Karşılaşma yarın TSİ 20.45'te başlayacak.

Hollanda'nın Feyenoord ve Avusturya'nın Sturm Graz takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesini FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Hollanda'nın Roterdam şehrindeki Feyenoord Stadyumu'nda TSİ 20.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bersan Duran üstlenecek.

Karşılaşmada Cihan Aydın dördüncü hakem, Tiago Bruno Lopes Martins VAR, Christian Dingert AVAR olarak görev yapacak. - İSTANBUL

