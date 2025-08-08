Halil Umut Meler'in kaderini belirleyecek son testin sonucu geldi

Halil Umut Meler'in kaderini belirleyecek son testin sonucu geldi
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, yeni sezon öncesi fiziksel yeterlilik testini geçememişti. Süper Lig'deki görevi tehlikeye giren Meler, telafi koşusuna katıldı. Meler telafi koşusunda başarılı oldu ve testi geçti.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, yeni sezon öncesinde katıldığı fiziksel yeterlilik testini geçememişti. Bu durum, tecrübeli hakemin Süper Lig'de görev alıp alamayacağı konusunda soru işaretleri yaratmıştı.

Türkiye'nin tek elit hakemi olan Halil Umut Meler, Süper Lig'de yeni sezon için büyük tehlikeyle karşı karşıya kalmıştı. Fiziksel yeterlilik testini geçemeyen Meler, telafi koşusuna katıldı.

TELAFİ KOŞUSUNDA BAŞARILI OLDU

Sözcü'de yer alan habere göre, Halil Umut Meler telafi koşusunda başarılı oldu ve testi geçti. Konuyla ilgili olarak MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ekol TV'de yaptığı açıklamada "Geçen haftaki testte Halil Umut Meler koşamadı. 36. turda bıraktı. Perşembe günü bir hak daha var, koşacağına inanıyoruz" demişti. Telafi koşusunda başarıya ulaşan Halil Umut Meler, Süper Lig'de maç yönetmeye devam edebilecek.

