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Halil Umut Meler'i yumruklayan eski başkan takım satın alıyor

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Geçtiğimiz sezon sahaya girip hakem Halil Umut Meler'i yumruklayan ve futboldan ömür boyu men cezası alan eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, Hırvatistan Ligi'ndeki Istra 1961 takımını satın almayı planladığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında sahaya girip hakem Halil Umut Meler'e saldıran ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 5 yıl hak mahrumiyeti cezası alan ayrıca ömür boyu futbol yöneticiliğinden men edilen Faruk Koca, futbola geri dönüyor.

TAKIM ALIYOR

Hırvat basınından İstarski. hr sitesinde yer alan habere göre; Eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, Hırvatistan Ligi (Prva HNL) ekiplerinden Istra 1961 takımını almak için harekete geçtiği belirtildi. Haberde, Faruk Koca'nın Hırvatistan'ın Pula şehrine gittiği ve şu anda çoğunluğu Bask grubu Baskonia-Alaves'e ait olan Istra 1961 kulübü için ciddi bir teklif yaptığı ifade edildi.

Istra 1961, Hırvatistan Ligi'nde oynadığı 10 maç sonunda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle elde ettiği 12 puanla 6. sırada yer alıyor.

Halil Umut Meler'i yumruklayan eski başkan takım satın alıyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Halil Umut Meler MKE Ankaragücü Hırvatistan Faruk Koca Ankaragücü Futbol Dünya Spor

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