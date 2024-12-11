Halil Umut Meler'den Devler Ligi'ne damga vuran kararlar

Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'ndeki Shakhtar Donetsk- Bayern Münih maçında düdük çaldı. Söz konusu maç gecenin en çok gol çıkan müsabakası oldu.

Öte yandan Halil Umut Meler'in, Bayern Münih'in golünü iptal ettiği pozisyon geceye damga vurdu. Öte yandan FIFA korkartlı hakem, Sacha Boey'in düşürüldüğü pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

SPİKER BİLE ANLAYAMADI

Meler, Bayern Münih'in 66. dakikadaki golünü kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle iptal etti. Bayern cephesi Meler'in bu kararına bir süre itiraz etti. Maçın spikerinin de iptal gerekçesini bir süre çözemediği yayına yansıdı.

Bu pozisyondan 2 dakika sonra Sacha Boey, ceza sahası ön çizgisinde aldığı kontrolsüz müdahaleyle yerde kaldı. Halil Umut Meler penaltı düdüğünü çaldı.