Üye Girişi
Haberler
Muhalifler, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor'u tamamen ele geçirdi

Esad'ın giderayak kurduğu kirli plan da çöktü

 Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş

Uçağa binerken hazırladığı listeyi İsrail'e vermiş

 Rusya'dan 'Esad güvende' açıklaması

Rusya'ya kaçan Esad'dan yeni haber
Beyaz Saray: 2012'de Suriye'de kaçırılan Austin Tice'ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz

"Onu kurtarabilmek için Türklerle birlikte çalışıyoruz"

Halil Umut Meler'den Devler Ligi'ne damga vuran kararlar

Halil Umut Meler'den Devler Ligi'ne damga vuran kararlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün gece oynanan Şampiyonlar Ligi'ndeki Shakhtar Donetsk-Bayern Münih maçında düdük çalan Halil Umut Meler, verdiği kararlarla mücadelenin önüne geçti.

Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'ndeki Shakhtar Donetsk- Bayern Münih maçında düdük çaldı. Söz konusu maç gecenin en çok gol çıkan müsabakası oldu.

Öte yandan Halil Umut Meler'in, Bayern Münih'in golünü iptal ettiği pozisyon geceye damga vurdu. Öte yandan FIFA korkartlı hakem, Sacha Boey'in düşürüldüğü pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

SPİKER BİLE ANLAYAMADI

Meler, Bayern Münih'in 66. dakikadaki golünü kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle iptal etti. Bayern cephesi Meler'in bu kararına bir süre itiraz etti. Maçın spikerinin de iptal gerekçesini bir süre çözemediği yayına yansıdı.

Bu pozisyondan 2 dakika sonra Sacha Boey, ceza sahası ön çizgisinde aldığı kontrolsüz müdahaleyle yerde kaldı. Halil Umut Meler penaltı düdüğünü çaldı.

Haberler.com / Hamza Temur - Spor
img

HGS uygulamasına siber saldırı
img

Netanyahu'dan Suriyeli muhaliflere tehdit: Ağır bedel ödetiriz
img

Yabancı turistin Türk erkekleri için söyledikleri olay oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Soli Özel kimdir? Soli Özel kaç yaşında, nereli? Soli Özel'in hayatı ve kariyeri! Hamdi Ulukaya kimdir ve nereli? Hamdi Ulukaya ne iş yapıyor? Esra Erol ''Keskin Ailesi'' olayı nedir? İvana Sert kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu İvana Sert kaç yaşında, nereli? İvana Sert biyografisi! Mahmut Arıkan kimdir? Halk Tv konuğu Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli? Mahmut Arıkan biyografisi! HALKA ARZ || Sümer Varlık Yönetim halka arz oldu mu? Sümer Varlık Yönetim halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı şifresiz mi? HGS nasıl hacklendi? 11 Aralık HGS uygulamasından bildirim geliyor mu? HGS uygulaması hacklendi mi? PTT'den açıklama geldi! HGS uygulamasına siber saldırı mı oldu? SON DAKİKA DEPREM! 11 Aralık deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü kaç, nerede hissedildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.