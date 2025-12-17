Halil Dervişoğlu 4 gol attı, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi beşledi
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Çaykur Rizespor, Halil Dervişoğlu'nun 4 gol attığı maçta sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 5-2 mağlup etti.
- Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Gaziantep FK'yi 5-2 yendi.
- Halil Dervişoğlu, Çaykur Rizespor adına maçta 1., 20., 60. ve 70. dakikalarda olmak üzere 4 gol attı.
- Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 3 puanla başladı.
HALİL DERVİŞOĞLU'NDAN 4 GOL
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 1, 20, 60 ve 70. dakikada Halil Dervişoğlu, 64. dakikada Emrecan Bulut kaydetti. Gaziantep FK'nin gollerini ise dakika 37. dakikada Deian Sorescu, 90+1. dakikada Semih Güler attı.
GRUPLARA 3 PUANLA BAŞLADI
Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor, gruplara 3 puanla başladı. Konuk ekip Gaziantep FK, sahadan puansız ayrıldı. Grubun sonraki maç haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Erzurumspor FK'ye konuk olacak. Gaziantep FK, kendi sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.