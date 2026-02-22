Haberler

Hakkârili sporculardan büyük başarı

Hakkârili sporculardan büyük başarı
21 Şubat'ta düzenlenen Türkiye Kayaklı Koşu 2. Etap Yarışması'nda Hakkarili sporcular, zorlu hava şartlarına rağmen 22 madalya kazanarak büyük başarı elde etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, sporcuları tebrik etti.

21 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Kayaklı Koşu 2. Etap Yarışması'nda Hakkarili sporcular 22 madalya kazandı.

Zorlu parkur ve olumsuz hava şartlarına rağmen üstün performans sergileyen Hakkarili sporcular, organizasyona damga vurdu. Hakkari ekibi yarışmalarda 2 birincilik, 8 ikincilik, 10 üçüncülük ve 2 dördüncülük elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, yaptığı açıklamada, disiplinli çalışmanın karşılığını aldıklarını belirterek, sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. Yıldırım, başarıların artarak devam etmesini temenni etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
