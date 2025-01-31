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Hakkari'de Sportif Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Hakkari'de Sportif Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
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Hakkari Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sabri Demir başkanlığında antrenörlerin katıldığı ocak ayı sportif değerlendirme toplantısında, branşlarla ilgili çalışma programları ve başarı değerlendirmeleri yapıldı. Antrenörlerin sorunları dinlenerek sporun yaygınlaştırılması için önerilerde bulunuldu.

Hakkari Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sabri Demir başkanlığında antrenörlerin katılımıyla ocak ayı sportif değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gençlik Merkezi Has Odasında gerçekleştirilen toplantı, antrenörlere branşlarla ilgili çalışma programları, il müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen sportif faaliyetlerde gösterilen genel durum ve başarı değerlendirmesi yapıldı. Yapılacak olan müsabakalar ile ilgili karşılıklı fikir alışverişi de yapıldı.

İlk olarak antrenörlerin sorun ve çözüm önerileri dinlenirken, sporu tabana yayacak uzun vadeli özel programlar ile sporun geliştirilerek yaygınlaştırılması ve sporun aktif bir yaşam tarzı haline getirilerek daha çok sporcuya ulaşılması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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