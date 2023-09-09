Hakkari'de Öğrencilerden Muhteşem Jimnastik Gösterisi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen jimnastik kursuna katılan öğrenciler, yaptıkları gösteriyle büyük alkış aldı. Kaymakam Mert Kumcu, öğrencileri tebrik etti.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde öğrenciler jimnastik gösterisi yaptı.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce açılan jimnastik kursuna katılan 10-14 yaşlarındaki öğrencilere yönli etkinlik düzenlendi.
Kapalı spor salonundaki etkinlikte, kursa katılan öğrenciler yaptıkları jimnastik gösterisiyle izleyenlerden alkış aldı.
Gösteriyi izleyen Kaymakam Mert Kumcu, öğrencileri tebrik etti.
Antrenör Zeki Çakır, jimnastiği öğrencilere tanıtmak ve sevdirmek için eğitimler verdiklerini belirterek, öğrencilerin kursa ilgi gösterdiğini söyledi.
Kaynak: AA / Spor