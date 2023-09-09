Hakkari'de Öğrencilerden Muhteşem Jimnastik Gösterisi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen jimnastik kursuna katılan öğrenciler, yaptıkları gösteriyle büyük alkış aldı. Kaymakam Mert Kumcu, öğrencileri tebrik etti.