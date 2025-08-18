Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Al Duhail'e transfer olan Hakim Ziyech, geride kalan haftalarda bu takımdan da ayrılarak boşta kalmıştı. Yıldız oyuncu, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Fas basınında yer alan haberlere göre; Süper Yeni ekibi Gençlerbirliği, hücum hattını güçlendirmek adına Hakim Ziyech ile görüşmelere başladı. Başkent ekibinin, Faslı oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

GERİ DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Öte yandan Hakim Ziyech'in de şu ana kadar cazip bir teklif alamadığı ve bu doğrultuda Gençlerbirliği'nin teklifine sıcak baktığı aktarıldı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması beklendiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Al Duhail ile yalnızca 13 maça çıkan Faslı kanat, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.