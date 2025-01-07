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Hakemi dövmeye kalkan maskot, gözaltına alındı

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Göztepe Basketbol Takımı'nın yeni maskotu K'ANKA, taraftarla buluştuğu ilk maçta hakemin üzerine yürüdü ve polislerle tartışma yaşadı. Olaylar sonucunda gözaltına alınan K'ANKA, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Göztepe Basketbol Takımı, takımın yeni maskotu K'ANKA'yı Kocaeli Kağıtspor maçında taraftarıyla buluşturdu. Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleye yaşanan gerginlik damga vurdu.

HAKEMLE TARTIŞTI

20 yıl aradan sonra parkelere dönen ve Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Göztepe Basketbol Takımı, Kocaeli Kağıtspor ile karşı karşıya geldi. 78-70'lik skorla sahadan boynu bükük ayrılan Göztepe Basketbol'un yeni maskotu K'ANKA, maç sırasında hakemle tartışma yaşadı.

GÖZALTINA ALINDI

Göztepe Basketbol'un simgesi haline gelmesi beklenen yeni maskot, hakemin üzerine yürüdü. Gerginliği yatıştırmak isteyen polislerle tartışma yaşayan K'ANKA, olayların ardından gözaltına alındı. İfadesi alınan maskot, daha sonra serbest bırakıldı.

Hakemi dövmeye kalkan maskot, gözaltına alındı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıaRMa 1979:

Maskot vursun ne olacak zaten maket :))((

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Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

maskot bile vukuatli

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