Çirkin saldırı sonrası hakemlerden ortak açıklama: Futbolu düşünecek durumda değiliz, geleceğimizle ilgili kararımızı vereceğiz

Süper Lig hakemleri, dün akşam yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'e destek ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Mete Kalkavan, "Mesleğimize duyduğumuz saygı bize karşı şiddet sarmalına dönüşmüştür. Sürdürülemez ortamın çözümü için özellikle takipçisi ve mücadelecisi olacağız." derken, Arda Kardeşler ise "Şu anda futbolu düşünecek durumumuz yok. Tüm hakemler bir araya gelerek geleceğimizle ilgili kararımızı açıklayacağız." şeklinde konuştu.

Dün akşam Ankaragücü-Rizespor maçının ardından yaşananlar, Türk futbolunda kara bir leke olarak kayıtlara geçti. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maç sonu hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yere düşen Meler yerde de tekmelendi. Skandal olay sonrası soruşturma başlatılırken, hakem Halil Umut Meler de hastaneye kaldırıldı. Meler'i hastanede ziyaret eden diğer hakemler, yaptıkları basın açıklamasıyla yaşananlara tepki gösterdi.

"MESLEĞİMİZE OLAN SAYGI BİZE KARŞI ŞİDDET SARMALINA DÖNDÜ"

Konu hakkında konuşan Süper Lig hakemlerinden Mete Kalkavan, " Türkiye'de hakkında iftira atılması, küfür edilmesi, hakkında temelsiz yalanlar uydurulması serbest olan tek kurum maalesef hakemlik kurumudur. Hakemlerin sessiz kalmalarının sebebi, üzerlerine atılan iftiralardan korkmaları değil, mesleklerine olan saygılarıdır. Bugün daha net görülmüştür ki mesleğimize duyduğumuz saygı resmen bize karşı şiddet sarmalına dönüşmüştür. Sürdürülemez ortamın çözümü için özellikle takipçisi ve mücadelecisi olacağız." dedi.

"GELECEĞİMİZ İLE İLGİLİ KARARIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ"

Arda Kardeşler ise, "Yaşananları herkes gördü. Söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Federasyon ve MHK alacağımız her kararda bizleri destekleyeceklerini belirterek ligleri ertelediler. Şu anda futbolu düşünecek durumumuz yok. Halil Umut Meler'in yanındayız. Sağlığına kavuştuğunda tüm hakemler bir araya gelerek geleceğimizle ilgili kararımızı açıklayacağız." ifadelerini kullandı.