Hakem camiasının iç yüzünü anlatan Erman Toroğlu canlı yayında çıldırdı: Siz maç idare edin lan! - Haberler

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Hakem camiasının iç yüzünü anlatan Erman Toroğlu canlı yayında çıldırdı: Siz maç idare edin lan!

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 5-2 yendiği maçın ardından ünlü yorumcu Erman Toroğlu, MHK'nin 12 hakeme düdük astırmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hakemleri hedef alarak, "Bunlar Türk futbolunu idare etmeye kalktılar" diyen Toroğlu, "Siz maç idare edin lan! Siz futbolu idare etmeye kalkmayın. Bazı kulüp başkanları ile kol kola girip yarın federasyon başkanı olacakları filan bırakın. Siz maçları idare edin." ifadelerini kullandı.

A Spor ekranlarında yorumculuk yapan Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşmasının ardından Merkez Hakem Kurulu'nun hafta içi hakemlerle ilgili aldığı kararları değerlendirdi. Sert açıklamalarda bulunan Toroğlu, MHK'ye destek verdi.

"İŞTE SONUNUZ BÖYLE OLUR"

Erman Toroğlu yaptığı açıklamada, "Bunlar Türkiye'de futbolu idare etmeye kalktılar. Siz maç idare edin lan! Futbolu idare etmeye kalkmayın. Bazı kulüp başkanları ile kol kola girip yarın federasyon başkanı olacakları filan bırakın. Siz maçları idare edin. Federasyonu idare etmeye kalkmayın beyler! İşte sonunuz böyle olur. Çok doğru yaptılar." dedi.

Haberler.com - Spor

Erman Toroğlu, Spor, Haberler

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Yorumlar (5)

Özcan BÜYÜKERGEN:

Bozuk saat günde iki kez doğruyu gösterir ya bu söyledikleri öyle bir şey.

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OKUR:

trabzonsporun oygoycusu, sen sakın haktan hukuktan bahsetme bide terbiyeli ol çoluk çocuk izliyor seni

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Hamit Gündoğdu:

Boş konuşma kimi aklamaya çalışıyorsun. Bu millet kimin ne halt karıştırdığını çok iyi biliyor. İş öyle yüzsüz bir boyuta geldi ne dolaplar döndüğü millet sana ve size rağmen biliyor. Hakem aldığı talimatı yerine getirir.

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