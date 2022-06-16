Hakan Çalhanoğlu, Türk futbol tarihine geçecek! Dünyanın en zengin kulübüne gidiyor
- Güncelleme:
Serie A ekibi Inter ile geçen sezon ortaya koyduğu performans göz kamaştıran Hakan Çalhanoğlu için dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United harekete geçti. Milli futbolcumuz için İtalyan ekibi 30 milyon euro bonservis isterken transferin bu rakama gerçekleşmesi durumunda Hakan Çalhanoğlu Türk futbol tarihinde en yüksek bonservis ödenen 2. futbolcu olacak.
Inter'de başarılı bir sezonu geride bırakan Hakan Çalhanoğlu'nun yeni rotası Premier Lig olabilir. Suudi Arabistan destekli konsorsiyuma satıldıktan sonra dünyanın en zengin kulübü haline gelen Newcastle United, milli futbolcumuz için harekete geçti.
INTER, HAKAN İÇİN 30 MİLYON EURO İSTİYOR
Sporx'in İtalya basınından aktardığı habere göre, Newcastle United, Inter'in iki yıldızı Hakan Çalhanoğlu ve Dumfries'a talip oldu. İtalyan devi iki oyuncu için de 30 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Haberin devamında, İngiliz ekibinin teklifinin detayına yer verilmezken, Inter'in 30 milyon euronun altına transferlere izin vermeyeceği belirtildi.
ARDA TURAN'DAN SONRA İLK OLACAK
Hakan Çalhanoğlu eğer 30 milyon euro bonservis bedeli ile Newcastle United'a transfer olursa, Arda Turan'ın ardından en fazla bonservis bedeli ödenerek transfer olan ikinci Türk futbolcu olmuş olacak.