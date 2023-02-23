Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! Layık görüldüğü ödülü depremzedelere adadı

Inter ile Porto, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İtalya'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Inter tek golle kazanırken, maçın oyuncusu olan Hakan Çalhanoğlu karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımla takdir topladı.

HAKAN'IN PERFORMANSI ÖDÜL ALDI

Karşılaşmada Inter'e galibiyeti getiren golü 86. dakikada Romelu Lukaku kaydetti. 90 dakika boyunca performansıyla büyüleyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise maçın oyuncusu ödülünü aldı.

"AKLIM VE KALBİM SİZLERLE"

Çalhanoğlu maçın ardından ödülle çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bu ödülü ülkemde depremden zarar gören bütün vatandaşlarımıza armağan ediyorum. Aklım ve kalbim sizlerle." ifadelerini kullandı.