Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber
Inter'de sakatlığı bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yaklaşık 20 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. İtalyan kulübü, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.
- Hakan Çalhanoğlu'nun sol baldır bölgesinde soleus kasında zorlanma tespit edildi.
- Hakan Çalhanoğlu yaklaşık 20 gün forma giyemeyecek.
- Hakan Çalhanoğlu bu sezon 22 maçta 8 gol ve 4 asist yaptı.
Inter, sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu için resmi internet sitesinden bilgilendirmede bulundu. Kulübün açıklamasında, yapılan kontrollerin ardından sol baldır bölgesinde soleus kasında zorlanma tespit edildiği belirtildi. Inter, oyuncunun durumunun önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirileceğini de duyurdu.
20 GÜN SAHALARDAN UZAK KALABİLİR
Açıklamanın ardından Hakan Çalhanoğlu'nun bu sakatlık nedeniyle yaklaşık 20 gün forma giyemeyeceği ifade edildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Inter formasıyla bu sezon 22 maçta süre alan 31 yaşındaki milli futbolcu, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.