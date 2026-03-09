Haberler

Hakan Çalhanoğlu'nun "sağ uyluk addüktör kaslarında gerilme" tespit edildi

Güncelleme:
İtalyan devi Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumunu duyurdu. Sağ uyluğunda hafif gerilme tespit edilen Çalhanoğlu'nun, 14 Mart'taki Atalanta maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

İtalya Serie A ekibi Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun "sağ uyluk addüktör kaslarında hafi gerilme" tespit edildiğini açıkladı.

Inter'in açıklamasında, "Hakan Çalhanoğlu bu sabah Rozzano'daki Humanitas Klinik Enstitüsü'nde MR taramasına girdi. Testler, sağ uyluğundaki addüktör kaslarında hafif bir gerilme olduğunu ortaya çıkardı." denildi.

İtalyan basınına göre, 32 yaşındaki oyuncu 14 Mart Cumartesi günü Serie A'da oynanacak Atalanta maçında forma giyemeyecek.

