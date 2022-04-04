Inter'i şampiyon yapmaya yemin etti! Hakan Çalhanoğlu, dünya devine diz çöktürdü - Haberler

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Inter'i şampiyon yapmaya yemin etti! Hakan Çalhanoğlu, dünya devine diz çöktürdü

Haberler.com - Spor
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İtalya Serie A 31. hafta mücadelesinde Inter, deplasmanda Juventus'u Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Inter puanını 63'e çıkardı ve şampiyonluk yolunda Milan'la arasındaki 3 puan farkı korudu.

Juventus ile Inter, İtalya Serie A'nın 31. haftasında karşı karşıya geldi. Dev mücadeleyi Inter, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle 1-0 yendi.

INTER'DEN ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KRİTİK GALİBİYET

Mücadelede Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı penaltıyı Juventus kalecisi Szczesny çıkardı. VAR uyarısıyla penaltı vuruşu esnasında ceza sahası içerisine giren oyuncular tespit edildi ve maçın hakemi tekrardan beyaz noktayı gösterdi. Bir kez daha topun başına geçen milli futbolcu, takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Bu sonucun ardından Inter, puanını 63'e çıkardı ve şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geride bıraktı. Juventus ise 59 puanda kaldı.

Haberler.com - Spor

Hakan Çalhanoğlu, Juventus, Spor, Haberler

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