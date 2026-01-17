Haberler

Hakan Çalhanoğlu "Aslan" oluyor

Güncelleme:
Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yaz transfer döneminde yeniden devreye girmeye hazırlandığı, oyuncunun da sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı iddia edildi. İki kulüp arasında bonservis beklentilerinin ise 15 milyon euro ile 20-25 milyon euro bandında ayrıştığı öne sürüldü.

  • Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile sözleşmesi 2027 Haziran'ına kadar devam ediyor.
  • Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için Inter'e önerdiği bonservis bedeli 15 milyon euro civarında.
  • Inter, Hakan Çalhanoğlu için 20-25 milyon euro bandının altına inmeye yanaşmıyor.

Galatasaray'ın orta saha hedefleri arasında yer alan Hakan Çalhanoğlu için transfer iddiaları yeniden gündeme geldi. Milli futbolcunun sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı, bu nedenle yaz döneminde Inter'den ayrılık ihtimalinin güçlendiği öne sürüldü.

GALATASARAY HAKAN ÇALHANOĞLU'NDA ISRARCI

Galatasaray'ın, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için ısrarını sürdürdüğü iddia edildi. Yaz döneminde de gündeme gelen transferin, sarı-kırmızılıların yeniden temas kurmasıyla tekrar masaya geldiği belirtildi.

"GALATASARAY'A GELMEYE HAZIR" İDDİASI

Çalhanoğlu'nun Galatasaray'da oynamak istediği ve bu düşüncenin yaz aylarında Inter'den ayrılma ihtimalini artırdığı ifade edildi. 31 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda sarı-kırmızılılara transfer fikrini Inter'e ileteceği ileri sürüldü.

BONUSLİS PAZARLIĞI: 15 MİLYON EURO – 20-25 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Inter ile temasa geçerek 15 milyon euro civarında bir bonservis bedelini gündeme aldığı öne sürülürken, Inter'in Hakan için 20-25 milyon euro bandının altına inmeye yanaşmadığı iddia edildi. Inter'in ara transferde oyuncuyu kaybetmek istemediği ve bu tavrını net şekilde ortaya koyduğu belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile sözleşmesinin 2027 Haziran'ına kadar devam ettiği hatırlatılırken, Galatasaray'ın transferi sezon sonuna bırakıp yaz döneminde yeniden girişim yapmayı planladığı aktarıldı. Hakan Çalha n oğlu, bu sezon Inter formasıyla 22 maçta süre aldı; 8 gol atıp 4 asist yaptı.

Yorumlar (1)

Haber Yorumları46j48c82r5:

2 yıldır aynı haberi okumaktan bıktık

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

