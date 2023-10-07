Hakan Akkaya Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

İtalya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Hakan Akkaya, epe A kategorisinde bronz madalya elde etti. Akkaya, Fransız rakibini mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu.

İtalya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Hakan Akkaya, epe A kategorisinde bronz madalya elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hakan Akkaya, Terni'deki organizasyonun bronz madalya mücadelesinde Fransız Luca Parisi Platania ile karşılaştı.

Rakibini 13-12 mağlup eden milli eskrimci, böylece epe A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Hakan Akkaya, flöre A kategorisinde ise 17. sırada yer aldı.

Milli sporculardan Elke Lale van Achterberg flöre A kategorisini 15, epe A kategorisini ise 22. sırada tamamladı. Şenay Güner de flöre A'da 32'nci, kılıç A kategorisinde 38. oldu.