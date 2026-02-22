Haberler

Milli para eskrimci Hakan Akkaya, İtalya'daki Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

Güncelleme:
İtalya'nın Pisa kentinde düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcu Hakan Akkaya, erkekler flöre A kategorisinde altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nın İtalya ayağında mücadele eden milli sporcu Hakan Akkaya, altın madalya kazandı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin açıklamasında Hakan Akkaya'nın, Pisa kentindeki organizasyonda erkekler flöre A kategorisinde altın madalya aldığı belirtilerek "Azmi, tecrübesi ve kararlılığıyla ülkemize bir kez daha büyük gurur yaşatan sporcumuzu yürekten tebrik ediyoruz. Bu önemli başarıda emeği bulunan Türkiye Eskrim Federasyonunu, kıymetli antrenörünü ve teknik ekibimizi de gönülden kutluyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
500

