Hakan Akkaya Dünya Para Eskrim Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı
Milli sporcu Hakan Akkaya, Dünya Para Eskrim Şampiyonası'nda erkekler epe A kategorisinde Çinli rakibini mağlup ederek bronz madalya elde etti.
Milli sporcu Hakan Akkaya, Dünya Para Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Hakan Akkaya, erkekler epe A kategorisinde bronz madalya karşılaşmasına çıktı.
Çinli rakibi Chen Ligiang'i 15-13 mağlup eden Hakan, dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor