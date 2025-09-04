Haberler

Hakan Akkaya Dünya Para Eskrim Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Milli sporcu Hakan Akkaya, Dünya Para Eskrim Şampiyonası'nda erkekler epe A kategorisinde Çinli rakibini mağlup ederek bronz madalya elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Hakan Akkaya, erkekler epe A kategorisinde bronz madalya karşılaşmasına çıktı.

Çinli rakibi Chen Ligiang'i 15-13 mağlup eden Hakan, dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
